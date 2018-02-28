В рамках акции, новые клиенты Банка могут бесплатно открыть расчетный счет и получить пакет базовых услуг, а также на ближайшие 3 или 6 месяцев самостоятельно определить стоимость ведения счета.

Помимо открытия счета в рублях и валюте без комиссии, юрлица могут бесплатно удостоверить карточку с образцами подписей и оттиском печати, заверить копии документов, поставить контракты или договоры на учет (или внести изменения в ранее учтенные или принять на обслуживание контракты из другого банка) и получить другие услуги.

Предложение действительно только для новых клиентов Банка - тех, кто впервые открывает счет в банке «Возрождение», либо переводит счета в «Возрождение» из других финансовых организаций. Заявку на открытие счета можно оставить на интернет-сайте Банка или по телефону горячей линии 8-800-775-07-27 (звонок по России бесплатный). Акция действует до 31 декабря 2018 года во всех регионах присутствия Банка.

«Эта акция – новый интересный эксперимент, который мы надеемся, оценят наши клиенты. Фактически предприниматель получает возможность самостоятельно определить цену и протестировать услуги и сервис Банка, и, таким образом, не только сэкономить на обслуживании, но и получить время для того, чтобы решить готов ли он сотрудничать с ним в дальнейшем», – сказала директор Департамента малого и среднего бизнеса Наталья Тупикина.