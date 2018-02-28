Форум посвящен юридической стратегии трансформации бизнеса в эпоху цифровизации, определению перспективных направлений развития цифрового права, созданию благоприятной правовой среды для развития бизнеса и технологий, выгодам и рискам использования виртуальной валюты, международной и зарубежной практике регулирования новых финансовых технологий.

На мероприятие приглашены крупнейшие российские и зарубежные политики, представители профильного бизнеса, мировые эксперты.

Участие в Форуме будет интересно юристам и финансистам, а также всем, кто интересуется регуляторикой в области новых технологий. Деловая программа и форсайт форума посвящены трем основным темам: КриптоЮрисдикция, КриптоФинансы и БлокчейнСервис.

Благодаря нашему партнеру - компании Ростелеком - можно принять участие в форуме удаленно. Будет организована прямая трансляция форума.

Подключиться к просмотру может любой желающий. 

Для этого 1 марта в 9:45 нужно открыть ссылку

Также можно подписаться на уведомления о старте трансляции в YouTube или в Facebook.

Все итоговые материалы будут обязательно опубликованы в официальном канале форума "КриптоСреда"