Санкт-Петербургский городской суд отменил принятое в мае по заявлению прокуратуры решение Октябрьского районного суда об ограничении доступа пользователей к 40 сайтам, на которых можно было продавать и покупать биткоины.

Суд первой инстанции посчитал, что распространять информацию о биткоинах в Российской Федерации запрещено, а «фактическое нахождение криптовалюты вне правового поля не предоставляет возможность реализации правовых механизмов обеспечения исполнения обязательств сторонами сделки», сообщает Anycoin. В связи с этим, владельцы сайтов подали на апелляцию.