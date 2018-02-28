Оператор связи «МТС» и Ericsson подписали соглашение о создании в Республике Татарстан совместного Центра исследований и разработок для создания инновационных продуктов и решений на основе технологий 5G и IoT, сообщили в МТС.

Соглашение предусматривает создание во II квартале 2018 года совместного Центра исследований и разработок на базе действующей инфраструктуры МТС в технопарке «Иннополис» в Казани. На первом этапе центр сконцентрируется на разработке решений «умного города» для нужд российских городов.

К работе центра компании привлекут собственный персонал: разработчиков, инженеров, бизнес-аналитиков и специалистов по развитию бизнеса. МТС предоставит помещение, мощности дата-центра, сетевую инфраструктуру для проведения тестов, компетенции и ресурсы действующего Центра инноваций и недавно созданной IoT-лаборатории, а Ericsson — облачные и телеком-технологии, глобальную экспертизу, доступ к экосистеме партнеров, стартапов и университетов, включая консультационную поддержку стартап-инкубатора Ericsson Garage и лабораторий Ericsson Business Labs по всему миру, добавили в МТС.