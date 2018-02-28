Объемы «серого» золота в разы превышают объемы официально произведенного.
Объемы «серого» золота в разы превышают объемы официально произведенного. Об этом на конференции «Золотодобывающие компании стран Азии, Восточной и Западной Европы и СНГ» заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
«Есть косвенные оценки: объем золота, реально произведенного, реально ввезенного, делить на объем оценки рынка изделий. Как ситуация с шубами. Я считаю, что так как золото хранится лучше и перевозить и прятать его легче, то ситуация должна быть хуже, чем с шубами. С шубами объем рынка оказался в пять раз больше», — отметил Моисеев.
Чтобы отследить потоки «серого золота», рассказал он, Минфин планирует ввести систему электронной маркировки слитков, «когда слиток, выходя из аффинажного завода, будет прослеживаться, даже если он десять раз перепродан».
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