Минфин не хочет отменять НДС (18%) на изъятие золотых слитков из кредитных организаций. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев на конференции «Золотодобывающие компании стран Азии, Восточной и Западной Европы и СНГ», организованной РБК. Моисеев уточнил, что окончательное решение пока не принято, вопрос обсуждается.



«Мы полагаем, что неправильно будет стимулировать изъятие ценностей из банковской системы под подушку. Это стимулирование не того, что надо», — подчеркнул Моисеев.

По его словам, такая позиция связана с общей концепцией стимулирования развития безналичных расчетов и ухода от наличности. При этом он отметил, что необходимо решить вопрос с НДС в том случае, если держатель слитка возвращает его в банк, чтобы человек платил НДС только за разницу, если за время хранения цена слитка выросла.

«Схема, по которой мы сейчас хотим пойти, такая», — отметил Моисеев. Кроме того, Минфин намерен в ближайшее время выпустить пояснительную записку или внести изменение в закон, которое подразумевает отмену НДС при переводе слитков из банка в банка. «Эта проблема есть. Налоговые органы иногда трактуют перевод слитка из одного банка в другой как вывод из банковской системы и требуют уплату НДС, что недопустимо», — заявил Моисеев.

Он отметил, что Минфин сейчас активно работает над решением этой проблемы.