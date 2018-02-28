Минюст разработал поправки к Уголовно-процессуальному кодексу (УПК), запрещающие изымать «электронные носители информации» о деятельности фирмы или предпринимателя, если они подозреваются в совершении экономических преступлений.

Поправки регламентируют действия правоохранительных органов в тех случаях, когда фирму или предпринимателя подозревают в совершении экономических преступлений — например, мошенничестве, отмывании денег или растрате. Цель поправок — не допустить остановки работы бизнеса из-за следственных действий, сообщает «Коммерсант» .

Юристы министерства предлагают дополнить ст. 164 УПК («Общие правила производства следственных действий») специальной нормой, которая запрещает «применение мер, приводящих к приостановлению деятельности юридических лиц и предпринимателей, включая необоснованное изъятие электронных носителей информации».

Также предлагается внести поправку в ст. 177 УПК («Порядок производства осмотра»): предлагается включить специальную часть, которая допускает изъятие носителей информации лишь в том случае, если содержание информации имеет значение для уголовного дела. При этом, даже если изъятие запретят, у следователей останется право копировать данные в присутствии понятых и «обладателя информации».

По словам сопредседателя бизнес-объединения «Деловая Россия» Андрея Назарова, когда изымают компьютер с документацией, «деятельность компании нарушается, а кто-то лишается бизнеса».

«Три четверти компаний, попадающих под следствие, полностью или частично прекращают свою деятельность во многом из-за подобных изъятий»,— пояснил Назаров.

В профильном комитете Госдумы предложенные Минюстом поправки сочли правильными. Глава думского комитета по экономической политике и развитию предпринимательства Сергей Жигарев (ЛДПР) сказал, что такая мера может избавить предпринимателей от «незаконного давления силовиков, которое используется для недобросовестной конкуренции». По его словам, защиту получит прежде всего малый и средний бизнес, «развитие которого никак не может сдвинуться».

Напомним, ранее Банкир.Ру сообщал, что в начале февраля Министерство юстиции РФ начало разработку законопроекта, ограничивающего изъятие у предпринимателей представителями правоохранительных органов электронных носителей во время проведения следственных действий.