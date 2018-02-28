Министерство финансов РФ поручило Федеральной налоговой службе России (ФНС) усилить работу по сбору страховых взносов и налога на доходы физических лиц. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании расширенной коллегии ФНС.

«Прошу усилить работу по сбору страховых взносов, задача по увеличению страховых взносов — это одна из важнейших задач. Здесь вопрос не только задолженности, но и вопрос выхода из тени, «обеления» экономики. Уверен: те налоговые новации, которые приняты, дадут соответствующий импульс в этом направлении», — отметил он.