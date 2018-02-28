Малому бизнесу выдан первый льготный кредит по ставке 6,5%, сообщила пресс-служба Минэкономразвития . Соответствующую сделку на 150 млн рублей заключили пермское отделение Сбербанка с ООО «Уральский завод пластификаторов».

«Сейчас мы ожидаем вал таких кредитов», - сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. «На встрече Дмитрия Медведева с бизнесом эта тема обсуждалась. Дмитрий Анатольевич сказал, что эта программа будет продлена и на нее будет выделены дополнительные ресурсы».

Напомним, в рамках программы льготного кредитования МСП в 2018 году ставка составила 6,5% без дополнительных комиссий и сборов. Получить кредит можно для реализации программ в приоритетных отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, строительстве, транспорте и связи, туристской деятельности, здравоохранении и утилизации отходов, а также в сфере общественного питания и бытовых услуг.

Кредитование МСП на льготных условиях осуществляют 15 банков: Банк ВТБ, Сбербанк, Россельхозбанк, Банк «Акцепт», Альфа-Банк, КБ «Ассоциация», Банк «Левобережный», Банк Интеза, Запсибкомбанк, МСП Банк, Примсоцбанк, РосЕвроБанк, Банк «Санкт-Петербург», РНКБ Банк, ТКБ Банк.