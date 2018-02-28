Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подвела итоги первого года регулирования рынка взыскателей. Большая доля жалоб граждан приходилась на микрофинансовые организации (МФО) — 6,2 тыс. (37,7%), немного меньше — 5,8 тыс. (35,2%) — на коллекторские агентства и 2,4 тыс. обращений (14,8%) — на банки, пишет «Коммерсант».



Остальные жалобы были в отношении физических и юридических лиц, не являющихся коллекторскими либо финансовыми организациями (2,03 тыс., или 12,3%). Наиболее частыми нарушениями стали превышение количества разрешенных законом контактов взыскателя с должником и раскрытие сведений о персональных данных должников и их близких.

Жалобы на МФО и банки поступают и в ЦБ. Там сообщили, что за 2017 год в Банк России поступило 12,77 тыс. обращений на нарушение банками и МФО требований закона о взыскании долгов физлиц. В СРО «МиР», объединяющей около 600 МФО, сообщили, что с процедурой взыскания связано порядка 41% (около 1 тыс.) поступивших к ним обращений потребителей микрофинансовых услуг.



Несмотря на большое количество жалоб, пока нарушители отделываются малой кровью, отмечает издание. По данным ФССП, из всех рассмотренных в 2017 году жалоб службой было возбуждено 868 дел. Большинство протоколов рассмотрено судами, 466 уже вступили в законную силу в 2017 году. Общая сумма вынесенных административных штрафов составила 14,4 млн рублей.

«Чаще всего судами назначались минимальные штрафы — 5 тысяч рублей для физлиц и от 20 тысяч до 50 тысяч рублей — юридическим лицам, — отмечают в ФССП. — В первый год после вступления в силу нового законодательства применение судами предупреждений и административных штрафов преимущественно в минимальных размерах давало возможность участникам рынка взыскания исправить свои ошибки с наименьшими финансовыми потерями».

