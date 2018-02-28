В Малайзии вступили в силу новые правила работы криптовалютных бирж. Теперь в соответствии с «Нормами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в сфере криптовалют» Центробанка Negara Malaysia площадки обязаны строго верифицировать все учетные записи. В перечень необходимых данных теперь входят полное имя клиента, адрес его проживания и дата рождения, а также информация о целях, с которыми совершаются транзакции.

В сообщении Центробанка говорится, что подотчетные учреждения обязаны проводить тщательную проверку всех клиентов и лиц, совершающих транзакции, в момент начала деловых отношений и в том случае, если у учреждения появляются подозрения, что имеет место отмывание денег или финансирование терроризма.

Как сообщает ForkLog , представители Negara Malaysia пояснили, что новые правила не стоит расценивать как официальное одобрение криптовалют — цифровые активы в стране по-прежнему не являются легально признанным платежным инструментом.