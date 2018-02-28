Компания Bitwala, стоящая за одноименным биткоин-кошельком, объявила о планах в течение нескольких месяцев стать первым немецким криптобанком и развивать направление блокчейн-банкинга.

Таким образом компания надеется объединить в новом решении все преимущества традиционного банкинга и первоочередного акцента на криптовалюты. Например, баланс в криптокошельке Bitwala будет одновременно отражатьcz и на счету, к которому привязана дебетовая платежная карта.

Заявление Bitwala о запуске нового сервиса уже находится в Федеральном управлении финансового надзора Германии (Bafin), сообщает Anycoin . В случае позитивного ответа финрегулятора его гарантии будут покрывать до €100 тысяч пользователей сервиса.