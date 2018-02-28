Минфин планирует ослабить требования к банкам, в которых можно размещать госсредства. Сейчас со средствами Федерального казначейства работают лишь пять крупных игроков. Снижение требований к рейтингу и, возможно, к капиталу (с 250 млрд до 1 млрд рублей) позволит увеличить количество банков, допущенных к госсредствам, в несколько раз, пишет «Коммерсант».

Сейчас средства Федерального казначейства могут быть размещены лишь в банках с капиталом от 250 млрд рублей. При этом банк должен иметь одновременно два рейтинга от рейтинговых агентств «Эксперт РА» и «АКРА» на уровне не ниже «А+» либо находиться прямо или косвенно под контролем ЦБ или РФ. Этим требованиям удовлетворяют только Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк (ГПБ), Россельхозбанк (РСХБ) и Альфа-Банк. Средства казначейства, согласно отчетности на 1 января 2018 года, были размещены в ВТБ (более 400 млрд рублей), ГПБ (более 100 млрд рублей), РСХБ (около 30 млрд рублей) и Сбербанке (20 млрд рублей). В Альфа-Банке депозитов Федерального казначейства нет.

Вопрос о жесткости требований к банкам при размещении средств бюджета был поднят на этой неделе на заседании Межрегионального банковского совета. Совет Федерации направил письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой пересмотреть эти требования. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, уже разработан и находится на согласовании проект постановления правительства, который «предусматривает прямое использование рейтингов «А–» для всех вопросов, где используется размещение государственных средств». Решение может быть принято в течение марта. Он также отметил, что допускает возможность снижения требования к величине капитала банков при размещении госсредств до 1 млрд рублей.



Само по себе снижение требования по рейтингам мало что изменит. Помимо перечисленных банков, капитал свыше 250 млрд рублей, по данным на 1 февраля 2018 года, имеет лишь Московский Кредитный Банк (МКБ) — 250,2 млрд рублей, у него есть рейтинг АКРА на уровне «А». Предправления МКБ Владимир Чубарь сообщил, что банк может получить рейтинг «Эксперт РА» уже весной.

В случае снижения уровня минимального капитала для размещения госсредств до 1 млрд рублей право размещать депозиты Казначейства получит целый ряд средних банков, которые прямо или косвенно находятся под контролем РФ или ЦБ. Это Связь-Банк, «Глобэкс», МСП Банк и Росэксимбанк, Почта Банк, ВБРР, Новикомбанк, Фондсервисбанк, «Российский Капитал», РНКБ и др. Также формально это право получат банки, попавшие в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ. Среди частных игроков претендовать на размещение госсредств смогут Росбанк, Совкомбанк, «Санкт-Петербург» и РосЕвроБанк, которые имеют подходящие рейтинги одновременно от двух рейтинговых агентств.