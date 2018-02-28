Амнистия капиталов, которая начнется 1 марта, даст возможность владельцам зарубежных счетов и имущества избежать драконовских мер со стороны государства. Об этом сказал заместитель министра финансов РФ Илья Трунин в интервью телеканалу РБК.



«Амнистия — это продолжение, второй этап добровольного декларирования, которое проходило в 2015—2016 годах. Но с небольшими изменениями. В этот раз закон о добровольном декларировании предусматривает, что есть возможность задекларировать в том числе закрытые зарубежные счета. В ходе предыдущего этапа у нас было несколько другое законодательство о валютном регулировании, несколько менее жесткие санкции. В этот раз все было ужесточено, и государство предлагает всем, кто не декларировал свои зарубежные счета на протяжении нескольких лет, их все-таки задекларировать», — сказал он.

«Но взамен не будет драконовских штрафов вплоть до 100% от объемов операций, проведенных по этим счетам. И наши валютные резиденты могут безболезненно вступить в отношения с государством по валютному регулированию», — отметил замминистра.



Трунин также указал, что бизнес сам попросил объявить второй этап амнистии «в связи с осложнениями международной обстановки».