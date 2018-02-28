Сбербанк опубликовал годовую аудированную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО. Так, чистая прибыль группы Сбербанка за 2017 год достигла 748,7 млрд рублей, увеличившись на 38,2% по сравнению с 2016 годом, указано в сообщении кредитной организации.

Прибыль на обыкновенную акцию составила 34,58 рубля (плюс 38,3%). Рентабельность капитала достигла 24,2% против 20,8% годом ранее, рентабельность активов — 2,9% против 2,1% соответственно.

Чистые комиссионные доходы увеличились на 12,9% в годовом выражении до 394,2 млрд рублей, в основном за счет операций с банковскими картами .

Кредитный портфель группы до вычета резерва под обесценение вырос на 6,6% в 2017 году до 19,9 трлн рублей, в том числе объем кредитов физическим лицам — на 13,6% до 5,7 трлн, в основном за счет увеличения ипотечного портфеля на 16% за год.

Коэффициент достаточности базового капитала первого уровня по стандарту «Базель III» составил 11,4% по итогам года, что на 1,2 процентного пункта выше показателя 2016-го.

Отдельно в IV квартале 2017 года чистая прибыль группы Сбербанка равнялась 172,4 млрд рублей, или 8,1 рубля на акцию (плюс 21,6% к показателю аналогичного периода 2016 года).

В частности, чистые процентные доходы квартала увеличились на 7,8% в годовом выражении за счет роста кредитования, а чистый комиссионный доход вырос на 21,1% (в том числе доходы от операций с банковскими картами за вычетом соответствующих расходов повысились на 32,8%).

Кредитный портфель (до вычета резервов под обесценение) вырос на 2% в IV квартале относительно III квартала до 19 трлн 891,2 млрд рублей. Рост портфеля произошел за счет увеличения кредитования физических лиц на 5,4%, что было связано с ростом ипотечного кредитования (плюс 7,3% за квартал). Рост корпоративного кредитного портфеля составил 0,7% на фоне высоких объемов рефинансирования.

Объем неработающих кредитов сократился за квартал на 5,8% до 836,4 млрд рублей. Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле снизилась до 4,2% (с 4,6% в предыдущем квартале). Коэффициент покрытия неработающих кредитов созданными резервами — 167,8%.

Доля реструктурированных кредитов снизилась до 5,9% от общего портфеля с 6,1% в III квартале 2017 года вследствие плановой работы банка с проблемной задолженностью.

Объем средств клиентов увеличился в последнем квартале прошлого года на 3,4% по сравнению с III кварталом 2017-го до 19,8 трлн рублей. Объем розничных депозитов вырос за квартал на 4,9%, депозитов корпоративных клиентов — на 0,5%.

Собственные средства группы увеличились на 5,2% в IV квартале 2017 года относительно предыдущего квартала за счет нераспределенной квартальной прибыли и составили 3,4 трлн рублей.

Общий капитал группы, согласно стандартам «Базель III», вырос на 4,3% до 3,8 трлн, преимущественно за счет нераспределенной прибыли.

Активы группы, взвешенные с учетом риска, увеличились на 2,2% за последний квартал 2017 года до 29,5 трлн рублей, в основном за счет увеличения операционного риска в связи со сдвигом расчетного периода на трехлетнем горизонте (включение в расчет дохода за 2017 год).



Коэффициент достаточности базового капитала первого уровня вырос за квартал на 0,4 п. п. (как указано выше, до 11,4% по итогам года), коэффициент достаточности общего капитала («Базель III») — на 0,3 п. п. до 13%.