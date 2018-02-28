Эффективной долей на ипотечном рынке для Сбербанка является показатель на уровне не более 60%. Об этом заявил президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф на конференц-коле с журналистами и аналитиками.

«Доля рынка в 50% — это более чем достаточно, — добавил Греф. — Если мы сможем стабилизировать нашу долю рынка на отметке в 60%, то я буду очень рад этому достижению».

«Если посмотреть на уровень проникновения ипотеки, то за следующие три — пять лет мы сможем вдвое увеличить эти показатели, — уверен он. — Я думаю, что с точки зрения продукта это хороший продукт, и у нас хорошая конкурентная позиция (по нему)».

Глава Сбербанка предполагает, что в этом году кредитная организация сможет увеличить свою долю на рынке ипотеки на 1,5 процентного пункта. По различным данным, в 2017 году доля Сбербанка в этом розничном сегменте составляла порядка 60%. По оценкам Сбербанка, его доля на этом рынке приблизилась к 56%.