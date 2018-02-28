Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф останется в банке до конца 2019 года. Об этом он заявил в рамках конференц-кола с аналитиками и журналистами в среду.

«Я точно останусь с вами до конца 2019 года», — ответил он на вопрос о том, ждать ли смены главы Сбербанка в обозримой перспективе.

Греф также напомнил, что его контракт со Сбербанком заканчивается в конце 2019 года.

«Я не господь бог. Есть много причин, в силу которых (на посту главы Сбербанка) в будущем могут быть другие люди, — уточнил Греф. — Этот год в целом будет очень важен для всех нас. Россию ждет много перемен, это год выборов (президента России)».