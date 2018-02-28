Банк «ФК Открытие» при необходимости докапитализирует компанию «Открытие Брокер» в случае негативного решения апелляционного суда в Санкт-Петербурге. Об этом заявил руководитель пресс-службы «ФК Открытие» Артем Бочкарев.



«Мы внимательно следим за ситуацией. Считаем, что внешние факторы не должны ставить под угрозу деятельность компании «Открытие Брокер». Уверены в своей правоте, рассчитываем на справедливое решение суда», — сказал он.

По его словам, «ФК Открытие» как акционер компании «Открытие Брокер» гарантирует достаточность капитала и соблюдение всех регуляторных требований при любых обстоятельствах.

Как сообщалось, Приморский районный суд Санкт-Петербурга в декабре-2017 встал на сторону бывших клиентов компании «Открытие Брокер» — ООО «Рубин» и семьи Кузьминых из Самары в их споре с брокером. Суд постановил выплатить истцам 1,7 млрд рублей.