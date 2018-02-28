Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала расследование в отношении «большой четверки» мобильных операторов — МТС, «ВымпелКома», «МегаФона» и Тele2 — из-за роста цен на СМС-рассылки для банков. Об этом RNS сообщила начальник Управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева. Ранее провести расследование ФАС поручил Межрегиональный банковский совет при Совете Федерации. Расследование продлится до 20 марта.

«Расследование начато в отношении МТС, «ВымпелКома», «МегаФона» и Тele2. Расследование планируется завершить до 20 марта. Если будут установлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, будут приняты соответствующие меры: выдано предупреждение или возбуждено дело», — передала Заева через пресс-службу.

Ранее СМИ сообщили, что несколько банков обратились в ФАС из-за увеличения цен на СМС компанией МТС. Банки назвали необоснованным рост цен с 0,75 рубля до 1,5 рубля за одно сообщение.

26 февраля Межрегиональный банковский совет при Совете Федерации поручил ФАС провести антимонопольное расследование из-за роста цен на рассылку СМС-сообщений для банков.

«Федеральной антимонопольной службе провести антимонопольное расследование по факту резкого повышения стоимости рассылки СМС-сообщений для кредитных организаций ведущими операторами сотовой связи, которое повлечет существенное увеличение затрат на информирование клиентов и последующее снижение ценовой доступности финансовых услуг для потребителей», — говорилось в тексте решения по итогам заседания совета.