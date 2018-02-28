Европол считает анонимные криптовалюты Monero, ZCash и Dash «серьезной проблемой», так как с их помощью преступники могут лучше скрывать свои следы, а это затрудняет проведение расследований. Кроме того, биржи, на которых торгуются эти монеты, менее склонны сотрудничать с правоохранительными органами.

По словам аналитика киберпреступности из Европола Ярека Якубчека, можно видеть довольно очевидный и заметный переход от биткоина к тем криптовалютам, которые способны обеспечить более высокий уровень конфиденциальности, сообщает Anycoin . У некоторых из них идея анонимности лежит в самой основе, например, у Monero. Существуют также такие монеты, как Dash, которые не имеют скрытых адресов, у них прозрачные адреса, но они используют процесс смешивания, который является частью протокола.

По словам Якубчека, активное использование альткоинов в криминальном мире – это признак того, что преступники становятся более изощренными и технически подкованными.

Как отмечает инспектор Службы столичной полиции Лондона Тим Корт, многие из платформ, на которых торгуются эти криптовалюты, активно противостоят попыткам правоохранителей получить информацию.

Оба эксперта сошлись во мнении, что использование криптовалют не является криминалом, но есть инструменты, которые могут использоваться в преступных целях, и все три упомянутые выше криптовалюты особенно к этому предрасположены.