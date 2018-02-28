«Крестный отец Ethereum» и CEO Aeternity Янислав Малахов считает, что в ближайшие пять лет большинство текущих криптовалютных проектов прекратят свое существование. Рыночная капитализация выстоявших проектов, скорее всего, возрастет по сравнению с текущими уровнями.

По его словам, останутся только те децентрализованные приложения, которые решают реальные проблемы и просты в использовании. При этом блокчейн-технология будет масштабироваться и позволит создавать новые компании, а также новые решения, предлагающие усиленную конфиденциальность, сообщает Anycoin .

«Если криптовалюты и децентрализованные приложения смогут противостоять давлению со стороны недружественных стран, то они продолжат завоевывать доверие пользователей по всему миру. Более того, они станут более «естественными» для использования и даже войдут в популярную культуру», - прокомментировал Малахов.

При этом недружественными к криптоиндустрии юрисдикциями, по его мнению, являются Китай, некоторые штаты Америки, Россия и Индия. А Лихтенштейн, Швейцарию, Эстонию, Сингапур, Остров Мэн, Беларусь и Мальту относятся к числу наиболее дружественных.