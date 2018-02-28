Совокупный кредитный портфель российских банков, раскрывающих свою отчетность, за январь 2018 года увеличился на 99,7 млрд рублей, или 0,2%, составив на 1 февраля 46,09 трлн рублей, при этом заметно выросла доля топ-пятерки кредиторов в общем портфеле, свидетельствуют данные финансового рейтинга Банки.ру.

За 12 месяцев, прошедших с 1 февраля 2017 года, сумма выданных кредитов выросла на 8,2%, или 3,5 трлн рублей. Пять крупнейших кредитных портфелей на рынке прибавили 5 трлн за те же 12 месяцев. Однако рост портфеля ВТБ обусловлен в том числе присоединением ВТБ 24, уход которого с рынка в качестве отдельной организации помог разбавить пятерку крупнейших банков-кредиторов негосударственным Московским Кредитным Банком (рост кредитного портфеля за месяц на 72,5 млрд рублей, или 4,6%). Остальные четыре участника топ-5 в той или иной степени являются госбанками: это Сбербанк (плюс 80 млрд рублей, или 0,5%), ВТБ (плюс 2,1 трлн, или 38,1%), Газпромбанк (плюс 19 млрд, или 6,7%) и Россельхозбанк (плюс 15,9 млрд рублей, или 0,8%).

Доля совокупного кредитного портфеля топ-пятерки увеличилась за 12 месяцев с 62,2% до 67,3% (на 1 января 2018 года этот показатель равнялся 63,4%, то есть рост доли за месяц составил 3,9 процентного пункта). Доля 100 крупнейших кредитных портфелей в общем объеме изменилась за 12 месяцев менее существенно, повысившись с 95,7% до 97%.

Корпоративный кредитный портфель банковского сектора в январе увеличился на 12,7 млрд рублей, в процентном отношении это всего 0,04%. За 12 месяцев (с 1 февраля 2017 года по 1 февраля 2018-го) без учета банков, не раскрывавших отчетность, рост составил 1,9 трлн рублей, или 6%. Объем портфеля кредитов, выданных юрлицам пятью крупнейшими корпоративными кредиторами, вырос за месяц на 1,9%, или 421,6 млрд рублей (за 12 месяцев — на 1,7 трлн, или 7,8%).

В общей сложности у 301 банка из 514 действующих была отрицательная динамика корпоративного кредитного портфеля в прошедшем месяце, у 47 из них сокращение превысило 10%.

Крупнейшее сокращение корпоративного кредитного портфеля показали НКО «Национальный Клиринговый Центр» (на 51,6 млрд рублей, или 5,3%), Альфа-Банк (на 24,4 млрд, или 1,8%) и на 100% принадлежащая МКБ кредитная организация из второй сотни — Банк Сберегательно-Кредитного Сервиса (на 24 млрд, или 80,5%).

По динамике роста в январе из крупнейших банков выделяются ВТБ (рост на 279,8 млрд рублей, или 5,6%), присоединивший розничную «дочку», и Московский Кредитный Банк (рост на 73,2 млрд, или 4,9%, за месяц). При этом просроченная задолженность по этим портфелям увеличилась. Особенно заметно это у ВТБ: с 1,8% до 3,4% в общем объеме корпоративных кредитов (на 93,6 млрд рублей, или 97,2%).

Совокупный розничный кредитный портфель российских банков за январь 2018 года вырос на 0,7%, или 87 млрд рублей (за 12 месяцев с 1 февраля 2017 года по 1 февраля 2018-го — на 1,5 трлн рублей, или 14,2%). Объем кредитов, выданных физическим лицам пятью крупнейшими розничными кредиторами, увеличился за месяц на 4,4%, или 342 млрд рублей, за 12 месяцев — на 19,5%, или 1,3 трлн.

Положительную динамику розничного кредитного портфеля в январе показали 114 банков, у 19 из них рост за месяц превысил 10%. Динамику ВТБ в данном случае считать не стоит, так как она обусловлена присоединением розничного ВТБ 24, что увеличило розничный портфель второго крупнейшего банка страны на 697%. Реальное наибольшее увеличение в очередной раз показал Сбербанк (плюс 59,8 млрд рублей, или 1,2%, за январь). С большим отрывом в тройку лидеров вошли Альфа-Банк и Почта Банк, увеличившие объемы кредитов, выданных физлицам, на 8,4 млрд и 5 млрд рублей (на 2,9% и 2,5%) за месяц соответственно.



Наибольшее сокращение розничного кредитного портфеля в прошедшем месяце показали банки «Уралсиб» (на 5 млрд рублей, или 4,4%) и «ФК Открытие» (на 1,8 млрд, или 1,7%). Последний наиболее существенно уменьшил портфель розничных кредитов и за 12 месяцев, прошедших с 1 февраля 2017 года, — на 17,2 млрд рублей, или 14,2%. При этом доля просроченной задолженности выросла за эти 12 месяцев с 25,8% до 29,1%.

«В январе 2018 года кредиты физическим лицам сократились на 5 миллиардов рублей, или 4,4%. При этом просроченные кредиты физическим лицам сократились на 6,2 миллиарда рублей, или 35,1%. Причиной сокращения являлась цессия просроченной и признанной безнадежной к взысканию задолженности физических лиц на сумму 6,2 миллиарда рублей. Без учета цессии указанной задолженности банк нарастил розничный кредитный портфель на 1,2 миллиарда рублей», — сообщили в банке «Уралсиб».

