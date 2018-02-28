Комиссия по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США, являющаяся основным регулятором сырьевого рынка страны, разрешила сотрудником проводить операции с криптовалютами в личных целях.

Согласно установленным корпоративным правилам, сотрудники могут таким образом торговать криптовалютой, но проводить операции с привлечением заемных средств и использованием инсайдерской информации биржи запрещается.

Как сообщает Bloomberg , это произошло после того, как комиссия разрешила биржам CBOE и CME торговать фьючерсами на биткоин.

Дэниэл Дэвис, главный юрист CFTC пояснил, что криптовалюта определяется как товар, поэтому работники могут торговать ими, как и любым другим товаром.

«Сейчас созрел вопрос личной этики работников, занимающихся сделками с криптовалютой. Пожалуйста, имейте в виду, что вы должны стараться избегать любых мошеннических действий, приводящих к нарушению закона», - заявил он.