Банк России открывает прием заявок на участие в однодневном интенсивном образовательном курсе по макроэкономике, основам денежно-кредитной политики, принципам функционирования финансовых рынков для магистрантов, молодых ученых и преподавателей экономики. Занятия пройдут 5 июня 2018 года в Санкт-Петербурге.

Отбор слушателей будет осуществляться по результатам тестирования и конкурса портфолио, которое может включать авторские и написанные в соавторстве научные статьи и публикации по экономической тематике, реализованные исследовательские проекты. Желающим стать учениками летней школы необходимо заполнить анкету и направить ее вместе со своими работами на адрес SinitsynAS01@cbr.ru до 30 марта 2018 года включительно.

«Учеников школы ждет насыщенная программа: лекции экспертов Банка России, интерактивные занятия, культурные мероприятия, а также посещение в качестве наблюдателей научной конференции Банка России и XXVII Международного финансового конгресса, которые пройдут в Северной столице в период с 6 по 8 июня», — рассказали в ЦБ.



Обучение в школе бесплатное. Цель — повышение уровня знаний молодых ученых-экономистов.

