Основатель Microsoft и один из богатейших людей планеты Билл Гейтс назвал криптовалюты причиной гибели людей, поскольку они используются для приобретения запрещенных наркотических препаратов и финансирования иной преступной деятельности, в результате чего впоследствии умирают люди.

«Это редкая технология, которая практически в прямом смысле несет ответственность за смерти людей», — написал Гейтс в комментарии на форуме Reddit.

Он также добавил, что криптовалюты несут в себе значительное количество рисков, так как их используют для отмывания доходов, полученных преступным путем, а также для уклонения от уплаты налогов. Крупные вложения в ICO, по его словам, также являются чрезмерно рискованными.

«Основное преимущество криптовалют заключается в их анонимности. Я не думаю, что это хорошая вещь. Возможности правительства по предотвращению отмывания денег и уклонения от уплаты налогов — это хорошая вещь», — отметил Гейтс.