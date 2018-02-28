Арбитражный суд Вологодской области на заседании 27 февраля объявил резолютивную часть решения о признании банка «Северный Кредит» несостоятельным (банкротом). Сообщение об этом опубликовало в среду, 28 февраля, Агентство по страхованию вкладов, которое суд назначил конкурсным управляющим.

Лицензия у банка была отозвана 29 декабря 2017 года. Объясняя это решение, ЦБ указывал, что в ходе проводимой им инспекционной проверки был установлен факт отсутствия в распоряжении банка первичных документов, подтверждающих его права собственности на приобретенный в конце декабря 2017 года крупный портфель ценных бумаг. «Надлежащая оценка принятого риска по указанной сделке выявила полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала). Договор о приобретении ценных бумаг заключен временно исполняющим обязанности руководителя кредитной организации и имеет признаки «схемных» операций. Таким образом, недобросовестные действия руководства КБ «Северный Кредит», осуществленные в целях крупномасштабного вывода активов, привели к краху финансового учреждения», — отмечал регулятор.

За несколько дней до отзыва лицензии «Северный Кредит» на своем сайте сообщил об исчезновении руководства .

По данным Центробанка, опубликованным в середине февраля, «дыра» в балансе банка «Северный Кредит» превышает 5,1 млрд рублей.



АСВ в середине февраля отчиталось о выплате вкладчикам «Северного Кредита» 93,7% общей суммы страхового возмещения. Компенсации на сумму порядка 3,8 млрд рублей получили более 14,7 тыс. человек.