Банк России с 28 февраля понизил официальный курс доллара США к рублю на 24,91 коп., до 55,6717 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 68,6599 руб., что ниже предыдущего дня на 26,25 коп.

Доллар США перешел в наступление по всем фронтам после публикации текста выступления нового главы ФРС США Джерома Пауэлла. Он дал понять, что процесс повышения ставок будет проходить постепенно, а для предотвращения перегрева экономики могут быть приняты более активные меры. С ростом курса доллара выросла доходность десятилетних американских облигаций, комментирует Владислав Антонов, аналитик Альпари.

По его словам, техническая картина складывается против покупателей. По стоимости нефти марки Brent жду снижения котировок до уровня $65,75. Если он не устоит, то к 9 марта Brent подешевеет до $63,65. На фоне снижения цен на нефть и укрепления доллара США по курсу рубля ожидаю снижения. Пара доллар/рубль дойдет до отметки 56,70 руб. Гэп наполовину закрыли. Сегодня можно его закрыть полностью. По паре евро/рубль ожидается повышение до значения 69,15 руб.

«На валютной секции Московской биржи в начале торгов мы ожидаем дальнейшего ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Уход поддержки со стороны налогового периода и существенное снижение цен на нефть будут давить на национальную валюту. В результате доллар сделает еще один шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на уровне 57 рублей. При этом в середине дня, в случае начала волны восстановления на рынке энергоносителей, американская валюта может скомпенсировать часть роста. Отметим, что динамику доллара и евро в рамках вечерней сессии определит статистика Минэнерго США по запасам углеводородов и реакция на нее рынка энергоносителей», - прогнозирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».

Первая половина дня для рубля будет непростой: Минфин проводит сегодня аукционы по размещению ОФЗ на 50 млрд руб., и в текущих условиях российская валюта может рассчитывать на локальную поддержку с этой стороны. Дальше в дело вступят рыночные факторы, поясняет Анна Бодрова, старший аналитик Альпари. Доллар США способен проследовать в область 56,50 руб., следующая остановка будет на уровне 57,00 руб. Диапазон колебаний в паре доллар/рубль на сегодняшний день составит 56,05-57,00 руб., а в паре евро/рубль - 68,70-69,55 руб.