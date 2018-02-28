В рамках акции состоится розыгрыш 3000 билетов на матчи ЧМ-2018 и 5000 сувениров с символикой предстоящего турнира.

Участие в акции могут принять как текущие, так и новые клиенты Альфа-Банка – физические и юридические лица. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте fifa.alfabank.ru и выполнить одно из условий акции. Для физических лиц – совершить покупки на 15 000 руб. в месяц, открыть депозит или накопительный счет от 100 000 руб., либо оформить кредит от 200 000 руб. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – поддерживать оборот по эквайрингу более 3,5 млн руб. в течение двух недель, либо совершить покупки на сумму более 100 000 руб. в месяц.

В рамках акции будут проходить розыгрыши билетов и призов. Для розничных клиентов еженедельно, начиная с 6 марта, а для представителей малого и среднего бизнеса каждые две недели, начиная с 13 марта. Победители будут определяться по заранее разработанной формуле . Список победителей будет публиковаться на сайте .

Официальным рекламным лицом промо-кампании стал лучший футболист мира Лионель Месси. «Мы практически не рассматривали другие кандидатуры на роль главного рекламного лица нашей национальной кампании. Месси – футболист номер один в мире, а Альфа-Банк – частный банк номер один в России. Кроме того, Альфа-Банк – первый локальный спонсор ЧМ FIFA в России с титулом «официальный банк ЧМ FIFA 2018». Поэтому выбор был очевиден. Лео – идеальная звезда мирового футбола. Для нас так же важно, что и за пределами футбольного поля Месси – пример для подражания миллионов, кумир молодежи», – объяснил выбор главного рекламного лица промо-кампании председатель правления Альфа-Банка Андрей Соколов.

«Для меня большая честь принять участие в проекте такой престижной компании. Благодаря Альфа-Банку я смогу стать ближе к болельщикам России и подарить им возможность попасть на Чемпионат мира FIFA™, который пройдет в их стране», – поделился впечатлениями от сотрудничества Лионель Месси.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™ пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля 2018 года. Национальная промо-кампания Альфа-Банка – это реальная возможность выиграть билеты на лучшие матчи турнира ЧМ-2018, которых почти не осталось в продаже. Подробная информация: fifa.alfabank.ru.