Участники обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества МСП с финансовыми институтами в условиях меняющегося экономического климата, конкуренции между банками, а также структурные изменения в системе поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Директор дирекции продаж малому бизнесу ПАО «АК БАРС» БАНК Олег Юшков рассказал о клиентоцентричной модели обслуживания клиентов малого бизнеса. «В связи с тем, что экономика в России цикличная, во времена высокой волатильности банки начинают обсуждать, какой должна быть модель обслуживания малого бизнеса— кредитнотранзакционной или транзакционно-кредитной. В «АК БАРС» Банке считают, что в центре должно стоять не продуктовое предложение, а клиент и его потребности. Выбрав целевую группу и выделив ключевой момент, банк предлагает своему клиенту комплексное обслуживание, окружает его сервисами, в том числе реализуемыми совместно с партнерами. Мы считаем, что продукты — это как гигиенические средства, которые будут у всех, несмотря на возникновение новых банков, связанных с цифровизацией экономики. Тем не менее в центре будут стоять клиент и его банкир».

На панельной дискуссии руководитель направления методологии продаж ПАО «АК БАРС» БАНК Евгений Филык отметил: «В рамках реализуемой в нашем банке клиентоцентричной модели обслуживания, мы непрерывно занимаемся расширением продуктового предложения в целях покрытия потребностей наших клиентов на всех этапах жизненного цикла бизнеса. Например, наш банк уже сегодня готов предложить клиентам предодобренный овердрафт, кредитное решение по которому принимается до предоставления каких-либо документов».

На конференции приняли участие руководители МСБ, топ-менеджмент банков и МФО, руководители структурных подразделений финансовых организаций, отвечающих за развитие сети, разработку продуктов, управление кредитными рисками, стратегию развития банковского сегмента микро-, малого и среднего бизнеса, CRM и маркетинг.