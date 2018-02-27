Межправительственная организация FATF сообщила, что будет следить за случаями использования криптовалют в качестве инструмента для отмывания денег.
Финансовый регулятор Южной Кореи проинформировал глобальный орган по борьбе с отмыванием денег об исполнении соответствующих обязательств в отношении регулирования торговли криптовалютами.
Корея стала первой страной из 37 членов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), представившей руководящие правила для криптовалютной торговли.
FATF намерена запустить дополнительные программы, направленные на исследование рисков использования криптовалют в качестве инструмента отмывания денег, сообщает Anycoin.
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