Финансовый регулятор Южной Кореи проинформировал глобальный орган по борьбе с отмыванием денег об исполнении соответствующих обязательств в отношении регулирования торговли криптовалютами.

Корея стала первой страной из 37 членов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), представившей руководящие правила для криптовалютной торговли.

FATF намерена запустить дополнительные программы, направленные на исследование рисков использования криптовалют в качестве инструмента отмывания денег, сообщает Anycoin .