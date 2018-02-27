Совокупный объем собственных средств (капитала) кредитных организаций за январь показал рост на сумму порядка 240,6 млрд рублей (+2,7%), составив на 1 февраля около 9,3 трлн рублей.

Согласно данным финансового рейтинга портала Банки.ру, по итогам первого месяца 2018 года прирост собственного капитала показала 301 кредитная организация, или около 54,2% от представленных в рэнкинге.

Среди банков, входящих в топ-100 по размеру активов значительный прирост в абсолютном значении за январь показали следующие пять кредитных организаций: ВТБ (+329,5 млрд рублей, или +31% — столь значительный прирост в основном объясняется завершением процедуры присоединения ВТБ 24 к головному банку), Сбербанк (+17,2 млрд, или +0,5%), РНКБ (+6,2 млрд, или 16,6%), Райффайзенбанк (+6,1 млрд, или +4,7%) и Газпромбанк (+3,7 млрд, или +0,5%).

По итогам января сокращение собственных средств продемонстрировали 254 кредитные организации, или 45,8% от представленных в рэнкинге.

«Лидерами» по снижению капитала по итогам января среди банков, входящих в топ-100 по размеру активов, в абсолютном выражении стали: находящиеся на санации Промсвязьбанк (-47,9 млрд рублей, или -39,4%), «ФК Открытие» (-24,4 млрд, или -11%) и Рост Банк (-20,4 млрд, или -5,1%), а также Россельхозбанк (-8,6 млрд, или -2%) и Альфа-Банк (-5,7 млрд, или -1,7%).