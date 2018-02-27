Верховный суд (ВС) Татарстана удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста бывшему главе обанкротившегося Татфондбанка Роберту Мусину, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Ходатайство поддержать, продлить срок домашнего ареста на два месяца и десять суток Роберту Мусину до 16 мая 2018 года», — сказал судья.

Также суд удовлетворил ходатайство защиты Мусина об изменении ограничений домашнего ареста и разрешил ему ежедневные прогулки вне дома по одному часу.

Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка 3 марта 2017 года. В этот же день по подозрению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, до 16 апреля 2017 года был арестован бывший председатель правления кредитной организации Мусин, позже арест неоднократно продлевался. 26 января Приволжский районный суд Казани изменил меру пресечения на домашний арест до 6 марта. Арбитражный суд Татарстана 11 апреля 2017 года признал Татфондбанк банкротом.

Согласно предварительным данным, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредитные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.

По информации следствия, Мусин полностью признал свою вину по четырем эпизодам по статье УК РФ «Злоупотребление полномочиями», сумма ущерба по ним составила 24,6 млрд рублей. Всего же Мусин подозревается в 21 эпизоде с общей суммой ущерба более 50 млрд рублей.