Кировский Вятка-Банк выведен из международной банковской группы Norvik. Основной акционер обеих финансовых структур Григорий Гусельников намерен контролировать Вятка-Банк без посредничества Norvik Banka. После выхода из Norvik Banka «Вятка» сможет работать с предприятиями оборонно-промышленного сектора (ОПК), пишет «Коммерсант».



Латвийский Norvik Banka и его основной акционер Григорий Гусельников провели сделку с акциями Вятка-Банка, по итогам которой кировский банк перестал быть дочерним обществом латышской финансовой организации. В банке отмечают, что теперь Гусельников и его семья будут контролировать Вятка-Банк без посредника в лице Norvik Banka. Каким образом была проведена сделка, в банке не уточняют. По словам президента Вятка-Банка Сергея Тувалкина, согласование сделки было получено в ЦБ еще в 2017 году. По итогам ее проведения Вятка-Банк полностью отделился от латышского банка.

«К нам вернулись «старые акционеры», которые всегда заботились о благополучии нашего банка, всегда ставили наивысшим приоритетом интересы и права наших вкладчиков. Отныне Вятка-Банк действует самостоятельно, без оглядки на европейские банковские реалии. Это наиболее правильный и оптимальный путь, который мог реализоваться», — отметил Тувалкин.

При этом президент Вятка-Банка отмечает: из-за участия Norvik Banka деятельность кировского банка осложнялась тем, что он не мог покупать облигации Сбербанка и работать с предприятиями ОПК. Теперь эти проблемы решены, отмечает издание.

Теоретически выход прибалтийского Norvik Banka из состава акционеров Вятка-Банка открывает возможность для последнего принимать участие в обслуживании госсектора и, в частности, кредитовании предприятий оборонно-промышленного комплекса, в том числе находящихся под санкциями, говорит аналитик «Алор Брокера» Кирилл Яковенко.

«Как минимум именно к этой версии сейчас руководство банка активно склоняет. Но, на мой взгляд, аргументация выглядит достаточно натянутой. Каких-то запретительных законодательных ограничений на участие банков с иностранным капиталом в кредитовании госзаказа нет, как минимум формализованных. Однако «Вятке» сложно себя представить в числе банков, для которых эта деятельность была бы основной. Не думаю, что выделение «Вятки» из Norvik Banka приведет к каким-то кардинальным изменениям в этой связи», — отметил Яковенко.