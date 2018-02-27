Спустя несколько дней после запуска El Petro правительство Венесуэлы открыло государственный тренинговый центр, задача которого – обучать граждан страны тому, как покупать, продавать и майнить криптовалюту, а также основам криптоэкономики.

Как поясняет преподаватель криптотрейдинга Кармен Сальвадор, с помощью центра эти знания должны стать доступными, как и любая новая методология или технология. При этом, для граждан Венесуэлы обучение будет полностью бесплатным, а для жителей других стран курс будет стоить в пределах $500-800.

Также в школе имеется и уже используется майнинговое оборудование, сообщает Anycoin .