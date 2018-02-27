Причиной повторного списания денежных средств с карт у некоторых клиентов Сбербанка 26 февраля стал сбой в другом банке, сообщили в пресс-службе кредитной организации.



«Вчера с банковских карт части клиентов Сбербанка произошло повторное списание денежных средств по ранее совершенным операциям. Причиной повторного списания явился сбой не в Сбербанке, а в одном из российских банков, терминал которого установлен в торговой точке, где клиенты совершали покупку. Специалисты банка ведут работы по отмене данных операций. Приносим клиентам банка извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении.