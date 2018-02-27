Telegram сообщила своим инвесторам о готовности компенсировать вложения в ICO, если компании не удастся запустить свою криптовалюту до октября 2019 года, сообщает РБК со ссылкой на Business Insider.

Как говорится в одном из документов мессенджера, компания не гарантирует, что у нее будет достаточно денег для возврата инвесторам. Ни эмитент, ни Telegram не имеют обязательств использовать привлеченные на продаже токенов средства ​на пользу инвесторов.

Напомним, в ходе первого раунда ICO для частных инвесторов Telegram привлек $850 млн. Теперь, как утверждает Business Insider, компания собирается в два этапа привлечь еще $1,7 млрд, которая начнется в конце февраля.