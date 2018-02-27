Банком-агентом для выплаты страхового возмещения вкладчикам столичного банка «Мастер-Капитал» (в том числе индивидуальным предпринимателям) выбран Росбанк. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

Прием заявлений на компенсации и иных необходимых документов, а также сами выплаты стартуют 5 марта. Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 2 марта на сайте АСВ и 5 марта в газете «Московский комсомолец».

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По банковскому счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату отзыва лицензии у банка.



Лицензия у «Мастер-Капитала» была отозвана 20 февраля текущего года. В Центробанке поясняли, что «деятельность банка была ориентирована на обслуживание интересов его собственника. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных активов. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков».