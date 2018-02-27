Старший вице-президент и куратор девелоперских проектов ВТБ Павел Косов перешел в Промсвязьбанк. Он стал советником в правлении ПСБ, на базе которого создается банк для оборонной промышленности.

О том, что Павел Косов, занимавший должность старшего вице-президента ВТБ, назначен на пост советника в аппарате правления Промсвязьбанка, РБК рассказал источник в Промсвязьбанке. Информацию о назначении подтвердил и второй источник РБК, близкий к банку. О том, что Косов в начале 2018 года покинул руководство ВТБ знает источник, близкий к госбанку. Связаться с Павлом Косовым не удалось.

Павел Косов работал в ВТБ с 2002 года сначала на позиции замначальника казначейства, после чего занял пост вице-президента, а затем — старшего вице-президента. Также он руководил департаментом строительных проектов, был гендиректором компании «ВТБ-Недвижимость».



О санации Промсвязьбанка было объявлено 15 декабря 2017 года, на этот момент он занимал девятое место по активам. Промсвязьбанк санируют по ускоренной схеме, на его оздоровление запланировано до шести месяцев, на докапитализацию может потребоваться до 200 млрд рублей. 12 января капитал ПСБ был списан до 1 рубля, доли предыдущих акционеров размыты. Основными бенефициарами банка были братья Алексей и Дмитрий Ананьевы; по данным на момент санации банка, они контролировали 50,03% через голландскую Promsvyaz Capital B.V.

19 января стало известно, что Промсвязьбанк станет опорным банком для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Руководить банком будет Петр Фрадков, которые ранее возглавлял Российский экспортный центр. При объявлении о планах создания оборонного банка представитель регулятора заявлял, что Промсвязьбанк будет докапитализирован и передан в государственную собственность в течение первого квартала 2018 года.

О начале формирования в ПСБ новой команды и назначения новых менеджеров советниками в середине февраля написал «Коммерсант». По данным издания, на должности советников вышли Андрей Киселев, Наталья Юдина, Олег Барыбин, Александр Зубарев, Вадим Дербинян и Владимир Гусев, которые ранее работали с Петром Фрадковым. Также советником был назначен экс-глава банка «Возрождение» Константин Басманов, сообщало издание.

В феврале «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что ведутся переговоры о приходе в новую команду Артема Констандяна, который занимал в 2010 по 2015 годах пост председателя правления Промсвязьбанка. Артем Констандян не подтвердил РБК свой приход в ПСБ.

По информации источника РБК, сейчас новые советники изучают ситуацию в банке. «Пока не понятно, какой статус будет у назначенных советников, это будет решаться с выходом нового главы банка», — говорит собеседник РБК. Формирование руководства банка, утверждает он, еще не завершено.