Спрос на состоявшемся во вторник, 27 февраля, аукционе по доразмещению шестого выпуска купонных облигаций Банка России и, соответственно, объем размещения этих бумаг составил около 35,7 млрд рублей по номиналу (почти 35,8 млрд по ценам заявок), в то время как объем предложения был в 6,6 раза больше — порядка 235,5 млрд. Такие данные приводятся на сайте Центробанка.

Общий объем шестого выпуска КОБР (№ 4-06-22BR1-7 с погашением 16 мая 2018 года) равен 400 млрд рублей. Объем размещения на двух предыдущих аукционах по данному выпуску составил 151,2 млрд и 13,3 млрд рублей соответственно. Оставшиеся неразмещенными облигации были предложены на сегодняшнем аукционе.

Диапазон цен в заявках составлял сегодня 100—100,001% от номинала облигаций, средневзвешенная цена — 100%.

Облигации Банка России размещаются и обращаются среди российских кредитных организаций. Этот инструмент был запущен регулятором в августе 2017 года для абсорбирования избытка банковской ликвидности в условиях ее структурного профицита. Номинал облигаций составляет 1 тыс. рублей за бумагу. Облигации размещаются на три месяца с купонным периодом аналогичной продолжительности. Ставка купона равна ключевой ставке Банка России на каждый день купонного периода.

В общей сложности размещались шесть выпусков КОБР, первые три на сегодняшний день погашены. Первый выпуск КОБР был размещен в полном объеме — 150 млрд рублей при спросе порядка 173,5 млрд по номиналу. Спрос на облигации второго и третьего выпусков номинальной стоимостью по 500 млрд рублей (и, соответственно, объем размещения) оказался более чем вдвое меньше предложения: 226,1 млрд и 247,4 млрд соответственно. Четвертый и пятый выпуски, хоть и не с первого раза, размещены в полном объеме: 200 млрд и 300 млрд рублей соответственно.



На начало дня 27 февраля в банковском секторе зафиксирован структурный профицит ликвидности в размере 2 трлн 612,1 млрд рублей.