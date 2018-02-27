Рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило кредитные рейтинги Внешэкономбанка: долгосрочный кредитный рейтинг эмитента в иностранной валюте — с «BB+» до «BBB-», краткосрочный — с «B» до «A-3», долгосрочный рейтинг в национальной валюте — с «BBB-» до «ВВВ», краткосрочный — с «А-3» до «А-2». Прогноз — «стабильный», уточняется в сообщении агентства .

Повышение рейтингов банка отражает аналогичное рейтинговое действие в отношении России, поясняют аналитики.

Рейтинги учитывают статус ВЭБа в качестве структуры, связанной с государством, и мнение S&P о почти стопроцентной вероятности получения банком господдержки в случае финансовых трудностей. Соответственно, рейтинги ВЭБа приравниваются к суверенным рейтингам РФ, как и прогноз по рейтингам. Дальнейшие рейтинговые действия в отношении ВЭБа, скорее всего, будут такими же, как действия по рейтингам РФ, уточняют в S&P.



Собственный кредитный профиль Внешэкономбанка оценивается на уровне «b-».