Рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило кредитные рейтинги российских БНП Париба Банка, ЮниКредит Банка и Альфа-Банк, а также рейтинги долговых обязательств Фольксваген Банка Рус вслед за аналогичным действием по суверенному рейтингу России .

В частности, долгосрочные кредитные рейтинги «БНП Париба» и «ЮниКредита» и рейтинг приоритетного необеспеченного долга Фольксваген Банка повышены с «BB+» до «BBB-», долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг приоритетного необеспеченного долга Альфа-Банка — с «BB» до «BB+». БНП Париба Банку и ЮниКредит Банку также повышены краткосрочные кредитные рейтинги — с «B» до «A-3». Прогноз по долгосрочным кредитным рейтингам «БНП Париба», «ЮниКредита» и «Альфы» изменен с «позитивного» на «стабильный». Список рейтинговых действий приводится в сообщении S&P .

«Мы считаем, что условия операционной деятельности для российских банков окажутся сложными по меньшей мере в 2018 году. Несмотря на то, что давление на качество активов уменьшится вследствие роста экономической активности и постепенной стабилизации ситуации в 2017 году, восстановление российского банковского сектора займет длительное время и будет непростым», — отмечается в релизе агентства.

Тем не менее S&P повысило рейтинги БНП Париба Банка и «ЮниКредита», а также рейтинги приоритетного необеспеченного долга Фольксваген Банка (дочерней компании Volkswagen Financial Services AG, которая получает преимущества благодаря безотзывным офертам материнского банка по выпущенным облигациям), поскольку эти рейтинги по-прежнему ограничены уровнем суверенного кредитного рейтинга РФ. «Мы полагаем, что кредитоспособность этих финансовых институтов будет ограничена кредитоспособностью суверенного правительства, и в то же время продолжаем ожидать поддержку со стороны материнских банков», — поясняется в сообщении.

Уточняется, что оценка характеристик собственной кредитоспособности ЮниКредит Банка может быть понижена, если агентство будет наблюдать продолжающееся сокращение кредитного портфеля и ухудшение рыночной позиции финансовой организации. Тем не менее даже понижение оценки собственной кредитоспособности не приведет к понижению рейтингов банка (при прочих равных условиях), поскольку учитывается вероятность экстраординарной поддержки со стороны UniCredit SpA.



Агентство повысило рейтинги Альфа-Банка, поскольку считает, что готовность российского правительства оказывать поддержку системно значимым кредитным организациям увеличилась. Повышение рейтингов отражает дополнительную ступень потенциальной экстраординарной поддержки со стороны правительства, которую S&P не включало в рейтинг ранее.