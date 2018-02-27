Сооснователь корпорации Apple Стив Возняк в ходе проходившего в Индии бизнес-саммита сообщил, что мошенники украли у него семь биткоинов.

По его словам, семь биткоинов украли мошенники. В блокчейне фиксируется кому принадлежат биткоины, но это не значит, что здесь нет места обману.

«Кто-то купил их у меня при помощи кредитной карты, а затем отменил по ней платеж. Это так просто. И это было сделано при помощи номера украденной кредитной карты, так что вернуть средства назад невозможно», - пояснил Возняк.

Отвечая на вопрос о личном опыте инвестирования в биткоины, Возняк ответил, что покупку криптовалюты по цене $700 за токен считает экспериментом, а не инвестициями.