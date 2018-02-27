Сбербанк выдал «Транснефти» кредит более чем на 100 млрд рублей в рамках урегулирования спора о барьерных опционах, сказали Reuters два источника, осведомленные о деталях соглашения.



Соглашение банка и трубопроводной монополии касалось давнего спора о барьерных валютных опционах — сделке, которую «Транснефть» заключила со Сбербанком в 2013 году. Она обернулась для компании потерями в 67 млрд рублей вследствие резкого снижения рубля.

В 2017 году «Транснефть» подала иск к Сбербанку по барьерным опционам на 66,5 млрд рублей. Стороны решили дело в досудебном порядке и в декабре 2017 года заключили соглашение об урегулировании спора, детали которого не сообщили.

Один из источников Reuters сказал, что кредит был предоставлен на выгодных для «Транснефти» условиях, так как ставка по нему на момент заключения соглашения была ниже ключевой ставки Центробанка. В декабре 2017 года ставка ЦБ равнялась 7,75% годовых. Однако с тех пор регулятор снизил ее до 7,5%, так что теперь ставка по кредиту даже превышает ключевую, отметил источник.

Сбербанк и «Транснефть» отказались от комментариев.

Руководство «Транснефти» указывало ранее, что соглашение об урегулировании спора было заключено на выгодных для компании условиях.