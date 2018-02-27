«Диасофт» объявляет о начале проекта перехода одной из ведущих страховых компаний «Согласие» на информационно-технологическую платформу Diasoft meNext, на базе которой функционируют решения линейки Diasoft Insurance . В результате проекта компания сможет самостоятельно осуществлять доработки ИТ-системы, что позволит уменьшить сроки их реализации более чем в 1,5 раза.

Платформа Diasoft meNext предоставит страховой компании принципиально новые возможности для развития бизнеса и сокращения затрат на поддержку и развитие информационной системы. Одной из важных особенностей платформы является ее полная совместимость с предыдущими версиями продуктов «Диасофт» для страхового рынка . На базе Diasoft meNext могут быть построены решения с открытой архитектурой и возможностью интеграции в любой ИТ-ландшафт. Используемые технологии обеспечат независимость этих решений от конкретных серверов приложений и СУБД, что позволит формировать уникальные конфигурации программно-аппаратных платформ. Переход на новую платформу позволит страховой компании сократить затраты на серверное оборудование и программное обеспечение.

«Diasoft meNext поможет компании «Согласие» унифицировать разработку прикладных решений, задаст стандарты эргономики и функциональности, позволит скрыть типовые задачи, которые встают при разработке типичных корпоративных приложений, – говорит Александр Будник, директор департамента «Страхование» компании «Диасофт». – Решение имеет широкие перспективы развития – возможности новой платформы уже приятно удивили наших клиентов из числа крупнейших страховых компаний России».

Отметим, что при разработке платформы были учтены преимущества и недостатки предыдущей версии, сделана ставка на значительное повышение производительности.

Общество с ограниченной ответственностью « Страховая Компания «Согласие» учреждено в 1993 году, имеет лицензии на осуществление практически всех видов страхования и перестрахования, разрешенные законодательством РФ. Уставный капитал – 5,4 млрд рублей. Региональная сеть СК «Согласие» насчитывает порядка 350 структурных подразделений, работающих во всех федеральных округах России. По итогам 9 месяцев 2017 г. объем страховых премий, собранных СК «Согласие», составил более 25,7 млрд рублей. Страховые выплаты, произведенные компанией – 15,2 млрд рублей. Компания обладает национальными рейтингами надежности «Эксперт РА» на уровне ruBBB, прогноз по рейтингу «стабильный» и рейтингом надежности и качества услуг НРА на уровне «ААА.ic», прогноз «стабильный», рейтингом РА АКРА ВВВ+(RU), прогноз по рейтингу «стабильный».

Источник: Компания «Диасофт»