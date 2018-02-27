Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» запускает виртуальную Академию искусственного интеллекта для школьников. Ее работа продлится до апреля текущего года.

Академия позволит понять, что такое искусственный интеллект и как он работает, а заодно получить призы за использование полученных навыков.

Обучение в академии предполагает четыре этапа. Для начала необходимо зарегистрироваться на сайте ai-academy.ru. Затем на этом портале или в телеграм-боте @AIAcademy_bot ученику нужно освоить предложенные виртуальные вводные уроки и пройти тест.

На втором этапе следует также выполнить четыре обучающие задачи на указанном сайте.

Третий этап, пожалуй, самый интересный: здесь предстоит выполнить реальную задачу на базе материалов известной многопользовательской онлайн-игры DOTA. Ученики, показавшие лучшие результаты, будут приглашены на специальный хакатон в Москве. Третий этап пройдет с 12 марта по 12 апреля 2018 года.

Четвертый этап — это непосредственно сам хакатон для топ-100 сильнейших учеников, лучше всех решивших задачу третьего этапа. Он пройдет в столице 21 апреля. На хакатоне также необходимо будет решать задачи по искусственному интеллекту.

Победители викторины в телеграм-канале академии получат смартфоны. Десятке победителей хакатона будут презентованы сертификаты на 100 тыс. рублей, а тройка лидеров будет награждена (в порядке убывания мест) ноутбуком, iPhone X и iPad.

Сайт ai-academy.ru принадлежит Сбербанку России. По данным Reg.ru, кредитная организация зарегистрировала данный домен 14 февраля 2018 года.

На сайте академии отдельно обращается внимание на то, что Академия искусственного интеллекта для школьников не является образовательной услугой, подлежащей лицензированию, и не предполагает выдачи сертификата государственного образца.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru