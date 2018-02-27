Сбербанк запустил сервис по подготовке документов для внесения изменений в учредительные документы ИП и ООО. Сервис помогает подготовить пакет документов, необходимых для внесения изменений.

«Главное преимущество сервиса в том, что клиентам не нужно тратить время и посещать налоговую или направлять документы по почте, при наличии у пользователя электронно-цифровой подписи все можно сделать онлайн», –отметил старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолий Попов.

Пользователям нужно выбрать нужную услугу, оплатить тариф, подготовить документы, затем отправить их с электронной подписью в ФНС. Документы придут через пять дней на электронную почту.

Как говорится в сообщении кредитной организации, за подготовку одного пакета документов через сервис нужно заплатить 900 рублей. Также есть тарифы на 10 комплектов на год за 4900 рублей и безлимитный тариф на год за 9990 рублей.