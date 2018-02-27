За январь 2018 года банковская система РФ в целом получила порядка 71 млрд рублей прибыли (для сравнения за аналогичный период 2017 года банковский сектор получил совокупную прибыль в размере около 114 млрд рублей), говорится в материалах ЦБ.

Прибыль по итогам первого месяца среди кредитных организаций, раскрывающих свою отчетность на сайте Банка России, в совокупном размере 168 млрд рублей получили 415 кредитных организаций. При этом отрицательный финансовый результат в размере 97 млрд рублей зафиксировали 130 кредитных учреждений.



Максимальную прибыль в абсолютном выражении по итогам минувшего месяца заработали следующие кредитные организации: Сбербанк (65,3 млрд рублей), ВТБ (11,5 млрд), Газпромбанк (8,4 млрд), Райффайзенбанк (6,3 млрд) и Совкомбанк (4,2 млрд).

Максимальный убыток в абсолютном выражении по итогам января получили кредитные учреждения, находящиеся в процессе санации: Промсвязьбанк (-45 млрд рублей), Рост Банк (-27,1 млрд), Банк «ФК Открытие» (-8,8 млрд), Банк АВБ (-4,9 млрд). В пятерку «лидеров» по размеру убытка по итогам января также вошел Альфа-Банк с убытком в размере 3,5 млрд рублей.

Значительное влияние на финансовые результаты банков по-прежнему оказывают расходы, связанные с резервированием. За январь 2018 года остаток резервов на возможные потери по банковской системе увеличился на 2,1% (до 7,1 трлн рублей).