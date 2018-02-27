Самопровозглашенный создатель биткоина Крейг Райт обвинен в США в мошенничестве на более чем 5 млрд долларов в виде криптовалют и других активов из имущества компании по компьютерной безопасности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Райт обвиняется в подделке контрактов и подписей, по которым ему были переданы биткоины, добытые его коллегой Дэйвом Клейманом, умершим в 2013 году. На Райта подал в суд брат Клеймана. Семья Клеймана утверждает, что они обладают правами на владение более чем 1 млн биткоинов и технологиями блокчейн, которые добыл и разработал умерший Клейман, и что эти активы оцениваются в 5 млрд долларов.

«Крейг подделал несколько контрактов, которые подразумевали передачу активов Дэйва компаниям и структурам Крейга, — сказал агентству адвокат семьи Клеймана. — Крейг «заключил» их задним числом и подделал подпись Дэйва».

Райт и Клейман основали компанию W&K Info Defense Research LLC, работавшую в сфере кибербезопасности, в 2011 году. Вместе они работали над созданием биткоина и занимались «значительными майнинговыми операциями», следует из иска. На момент смерти Клеймана они контролировали минимум 1,1 млн биткоинов. В суд также представлена электронная переписка Райта и Клеймана, в которой они упоминают, что Райт контролирует как минимум 300 тыс. биткоинов, а Клейман — 700 тыс.

Райт в 2016 году заявлял, что был одним из главных участников команды, которая создала биткоин, действуя под псевдонимом Сатоши Накамото. Однако он не представил доказательств своих слов. Сейчас Райт живет в Австралии.