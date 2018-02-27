Крупнейшая отечественная оборонно-промышленная госкорпорация «Ростех» разработала и запатентовала новейшую технологию контроля качества пищевой продукции.

С ее помощью эксперты смогут анализировать качество молочных и кисломолочных продуктов, вин, растительных масел и других продуктов питания. Изобретение основано на сравнении параметров готового продукта с эталонными. В случае допустимого отклонения от стандарта, продукт считается качественным и его можно употреблять в пищу или отправлять в торговые сети. В случае существенного отклонения, образец считается некачественным, сообщает «Российская газета» .

Еще одним преимуществом является то, что использование устройства не требует от персонала специальных навыков и может применяться как непосредственно на производстве, так и при поступлении продукции в точки продаж. Функции прибора не зависят от климатических или географических условий, поэтому устройство может быть использовано в любой точке мира.