Доля теневой экономики РФ, по оценке Росстата, составляет 15—16% ВВП, рассказал журналистам глава ведомства Александр Суринов в кулуарах итоговой коллегии Росстата, сообщает ТАСС .

«Я это читал (доклад МВФ. — Прим. ред.), да. Мне очень трудно сказать по поводу этих цифр, потому что, по нашим оценкам, это где-то в два раза меньше. По-моему, в 2016 году у нас — 14,7%, порядка 15—16%. Где-то в два раза ниже», — отметил он, комментируя доклад МВФ, в котором доля теневой экономики в России оценена на уровне 33,7% ВВП.

Глава ведомства заметил, что методика оценки Росстата может не совпадать с методикой МВФ.